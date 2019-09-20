قوة من جهاز المخابرات والجيش تعثر على وكرين لداعش في ديالى

2019/09/20 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني ،اليوم الجمعة،عثور الاجهزة الامنية على وكرين لعصابات داعش الارهابية في محافظة ديالى .

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