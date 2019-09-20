2019/09/20 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حسم أنسو فاتي جوهرة نادي برشلونة الاسباني، الجدل بشأن المنتخب الذي سيمثله على المستوى الدولي.

وبحسب برنامج "الشيرينغيتو" ، فإن فاتي قد حصل بالفعل على الجنسية الإسبانية، واصبح بإمكانه تمثيل منتخب الماتادور.

وكان مسؤولو البرتغال قد حاولوا إقناع اللاعب بتمثيل برازيل أوروبا ومزاملة كريستيانو رونالدو.

ومن المنتظر أن يشارك نجم النادي الكتالوني مع منتخب إسبانيا للشباب في كأس العالم تحت 17 عاماً المقبلة.

وستقام بطولة كأس العالم للشباب في البرازيل خلال الفترة من 26 تشرين الأول إلى 17 تشرين الثاني المقبلين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فاتي يحصل على الجنسية الاسبانية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فاتي يحصل على الجنسية الاسبانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).