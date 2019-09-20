العراق يفوز على لبنان في تصفيات آسيا للناشئين

2019/09/20 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع أسود الرافدين رصيدهم إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

فاز منتخب الناشئين على المنتخب اللبناني 2-1 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 16 عامًا، والمقامة في قيرغستان.

وبهذا الفوز، رفع أسود الرافدين رصيدهم إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث، فيما بقيت لبنان من دون نقاط.

وخسر العراق في مباراته الأولى أمام الإمارات 1-0، فيما سيواجه قيرغستان يوم الأحد المقبل.

فيما يشارك في التصفيات 47 منتخبًا، حيث تم توزيع التصفيات على منطقتين جغرافيتين هما الغرب (غرب آسيا والجنوب والوسط) بمشاركة 25 فريقًا، والشرق (شرق آسيا وآسيان) بمشاركة 22 فريقًا.

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