ترامب: الولايات المتحدة فرضت عقوبات على البنك الوطني الإيراني

2019/09/20 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، في

تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على البنك

الوطني الإيراني.

ولم يقدم ترامب تفاصيل أخرى بشأن العقوبات.

وبدوره قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، إن

البنك هو آخر مصدر أموال لطهران.

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