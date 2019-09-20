واشنطن تخصص 4 ملايين دولار لاعادة تأهيل 6 مواقع اثرية بالعراق.. تعرف عليها

2019/09/20 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت السفارة الامريكية في بغداد ،اليوم الجمعة، عن تخصيص واشنطن أكثر من 4 ملايين دولار لإعادة تأهيل عدد من المواقع الاثرية في العراق.وذكرت السفارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “مدير مكتب العلاقات العامة في السفارة الأمريكية جون كينكانون والملحق الثقافي آرون سنايب زارا المتحف الوطني العراقي والتقيا بوزير […]

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