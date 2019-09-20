القبض على خمسة متهمين بالمتاجرة وتعاطي المواد المخدرة في بغداد

2019/09/20 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد عن إلقاء القبض على خمسة متهمين بالمتاجرة وتعاطي المواد المخدرة.وذكر بيان لقيادة العمليات ان القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تمكنت وفق معلومات استخبارية ومتابعة دقيقة وبالاشتراك مع مفارز مكافحة المخدرات مكتبي الكرخ والرصافة من القـــــاء القبـض على خمسة متهمين بتعاطي مواد مخدرة والاتجار بها، حيث ضبط بحوزة احدهم (20) […]

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