خلية الاعلام الحكومي: ارتفاع منسوب الفرات ضمن الحدود الطبيعية لسدة الرمادي

2019/09/20 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت خلية الاعلام الحكومي ان ارتفاع منسوب المياه في نهر الفرات ضمن مساره في محافظة الانبار ياتي ضمن الحدود الاعتيادية للنهر.و عزت وزارة الموارد المائية بحسب بيان للخلية ان ذلك يعود الى زيادة الاطلاقات المائية لسد حديثة، مبينة ان الاطلاقات الحالية في سدة الرمادي تمثل‎ 25 ‎% من استيعاب نهر الفرات.ورجحت الوزارة وجود […]

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