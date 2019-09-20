السيد نصر الله محور المقاومة قوي جداً والهجمات على أرامكو من مؤشرات هذه القوة

2019/09/20 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال السيد نصر الله أن تأسيس حزب الله يعود الى مجموعة كبيرة من العلماء والاساتذة والأخوة.وفيما يتعلق بالوضع مع إسرائيل قال السيد نصر الله "نرفض أي قواعد اشتباك جديدة وسنبقى ملتزمين بالقواعد الحالية، مشددا على أن "من حقنا الاستمرار بالتصدي للطائرات المسيرة وقرار مواجهتها أدى الى تراجع عدد خروقها للأجواء اللبنانية".وقال السيد نصرالله أن من تعامل مع العدو يجب معاقبته على قدر جريمته لأنه عميل والعملاء يجب أن يحاسبوا على قدر جريمتهم، وفيما أشار الى أنه "ليس هناك "مبعدون الى إسرائيل" بل هناك "فارون" وبالتالي المصطلح الأول خطأ"، أكد أن المقاومة تميز بين العميل وعائلته وهي التزمت بهذه القواعد خلال الاحتلال".وأوضح أن "المقاومة عام 2000 التزمت بثقافتها على مختلف المستويات وسلمت العملاء الى الجيش "ولم تقتل صوصاً"، مشيرا الى أننا "نرحب بعودة الجميع ولكن ضمن الاليات القانونية بعد تسليم أنفسهم إلى مخابرات الجيشولفت السيد نصر الله أن "مسألة سقوط الاحكام بتقادم الزمن تحتاج الى نقاش قانوني ولا سيما بحق المجرمين والقتلة".ومضى السيد نصرالله: "يجب التفصيل بنوع الأحكام والجرائم التي ارتكبها العملاء بالإضافة الى نقاش الاحكام المخففة".وحذر السيد نصرالله أن "هناك أطراف تدخل على الخط عبر مواقع التواصل الاجتماعي "لتمزيق البلد".ودعا السيد نصرالله جمهور المقاومة والشعب اللبناني الى الحذر مما يتردد على مواقع التواصل ومن أهداف الاشاعات المغرضة، لافتا الى أن أي انجرار مع الاشاعات الهادفة الى التفريق بين الجيش وجمهور المقاومة يخدم الكيان "الاسرائيلي" وأمريكا.وفيما يتعلق بالنازحين السوريين قال السيد نصرالله أنه "لا مشكلة بالنسبة إلينا في عودة النازحين السوريين إلى منطقة القصير، مؤكدا أن باب القصير مفتوح للعود النازحين السوريين والتنسيق قائم مع الحكومة السورية لتأمين هذه العودة".وقال إن أبواب الزبداني والقلمون مفتوحة لتأكيد عكس ما رددته الاشاعات الهادفة إلى إعطاء الصراع بعداً مذهبياًوشدد السيد نصرالله على أن ما تردد في السنوات الأخيرة عن تغيير ديمغرافي في سوريا ولا سيما على الحدود هو مجرد أكاذيب.ودعا السيد نصرالله أهالي القصير السورية الى العودة الى أرضهم، مخاطبا الأمن العام اللبناني قائلا إن حزب الله مستعد لأي مساعدة في تأمين عودة أهالي القصير الى أرضهم.وفي شأن انتخابات الكيان الصهيوني، قال السيد نصرالله إن "نتنياهو بذل كل جهده لتأمين فوزه في الانتخابات من اعتداءات بحق فلسطين والأسرى والعراق وسوريا".وأضاف أن "نتنياهو غامر بكل ما يملك من أجل أن يفوز بانتخابات الكنيست رغم الدعم الأميركي غير المسبوق لكنه فشل"، مشيرا الى أن هناك أزمة قيادة غير مسبوقة في كيان العدو بالإضافة إلى فقدان الثقة بها".وأكد أن انتخابات الكنيست أثبتت الوهن والضعف والخلل في بنية هذا الكيان الذي بدأ "يشيخ ويهرم".وقال السيد نصرالله: نحن لا تعنينا نتائج انتخابات الكنيست "الإسرائيلي" فسياستهم المعادية للفلسطينيين والعرب واحدة.وفيما يتعلق بالهجمات على منشآت أرامكو قال السيد نصرالله إن استهداف منشآت ارامكو من قبل القوات اليمنية ترك صدى عالمياً وتداعيات دولية، مشيرا الى أن المواقف الدولية من هجمات ارامكو أظهرت أن "النفط أغلى من الدم"، لافتا الى الادانات الدولية لم تصدر لاعتداءات التحالف السعودي المستمرة على شعب اليمن اطفالاً ونساء وشيوخاًوطالب السيد نصر الله من يدين هجمات ارامكو أن يتضامن مع الشعب اليمني في جوعه وحصاره ودمائه المهدورة بفعل العدوان.ودعا السيد نصرالله السعودية والامارات الى ايقاف الحرب على الحرب البحث المكلف عن منظومات دفاع جوي جديدة لمواجهة المسيّرات.وقال "اوقفوا الحرب بدل ذلّ أنفسكم والتعرض لـ"عملية حلْب جديدة" من قبل ادارة ترامب".وأشار الى أن محور المقاومة قوي جداً والهجمات على أرامكو هي من مؤشرات هذه القوة واستعداده للذهاب بعيداً في الدفاع.وأضاف قائلا للسعودية والامارات أن ترامب الذي تراهنون عليه هو نفسه يستجدي لقاء الرئيس الايراني حسن روحاني، داعيا اياهما الى اعادة النظر في حساباتهم والحرب على إيران ليست رهاناً لأنها ستدمرهم.هذا وشدد السيد نصرالله قائلا للسعودية والامارات: إذا كانت ضربة واحدة على منشآتكم قد أدت الى ما ادت اليه فماذا عن نتائج ضربة اخرى؟ وأضاف من كان بيته واقتصاده وابنيته من زجاج فعليه الا يعتدي على الآخرين.

انتهى.ص.هـ.ح.

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