صور .. غرق اربعيني في دهوك والسلطات تنتشل جثته

2019/09/20 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت شرطة محافظة دهوك يوم الجمعة ان رجلا في العقد الرابع من العمر غرق في مياه (كلي زنطة) قضاء عقرة.

وقالت اشرطة في بيان انه في الساعة 2:00 ظهرا تم ابلاغ فرق الغوص في عقرة بغرق شخص يبلغ من العمر 45 عاما.

واضاف البيان ان فرق الانقاذ توجهت الى محل الحادث وانتشلت جثة الغريق، مشيرا الى نقل الجثة الى مستشفى "تـنگاڤيا".

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