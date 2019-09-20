إكمال تدقيق اسماء 800 عائلة نازحة تمهيداً لعودتهم إلى ناحية السعدية

2019/09/20 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداداعلن رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، الجمعة، إكمال التدقيق الامني لاكثر من 800 عائلة نازحة من اهالي ناحية السعدية وذلك خلال لقاءه قائد عمليات ديالى

وبين الدايني في بيان تلقته “كلكامش برس”، ان “التعاون مع الجهات المعنية من اجل تسريع عملية اعادة النازحين اثمر عن اكمال تدقيق ملفات نحو 800 عائلة كمرحلة اولى وستكون هناك وجبات اخرى من العوائل النازحة سيتم الاعلان عنها قريبا”.

وأكد انه “يعمل على متابعة هذا الملف عن كثب وبتنسيق مع جميع الجهات المعنية بملف عودة النازحين فيما يخص مناطق السعدية والمقدادية وجميع العوائل النازحة في المحافظة لانهاء معاناة الاف العوائل التي تنتظر الموافقات الامنية منذ عدة سنوات”.

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