ضمن زيارته للصين .. عبدالمهدي يزور شركة معدات الطاقة الشمسية

2019/09/20 | 18:40

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(المستقلة)..أكد رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي عند زيارته اليوم شركة معدات الطاقة الشمسية بمدينة خيفي ،اهمية التعاون بين العراق والصين في مجال الطاقة الكهربائية والتطورات التي يشهدها هذا القطاع.

واشار عبد المهدي الى حاجة العراق لتحقيق التطور والاستقرار في مجال الكهرباء والاستفادة من الخبرة الصينية في مجال الطاقة الشمسية والحلول البديلة ، ومايمكن ان توفره الشركات الصينية من اجهزة ومعدات متطورة تخدم جهود اصلاح وتطوير المنظومة الكهربائية في العراق .وكان في استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق له رئيس مجلس ادارة الشركة سنجاو جن سبا ، الذي قدّم لرئيس مجلس الوزراء واعضاء الوفد من الوزراء والمحافظين والمستشارين شرحا تفصيليا عن عمل شركة معدات الطاقة الشمسية وانتاجها من المحولات والمعدات المختلفة الاحجام والألواح الشمسية المستخدمة ، كما جرى تقديم عرض فديوي عن امكانات الشركة وخارطة تواجدها في دول العالم والخدمات التي تقدمها في هذا المجال .

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء٢٠-أيلول-٢٠١٩

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