صور .. المخابرات العراقية تعثر على طائرة لداعش

2019/09/20 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عثر جهاز المخابرات العراقي، على طائرة مسيرة لتنظيم داعش في محافظة ديالى.

وذكر الجهاز في بيان اليوم الجمعة انه بناءً على معلومات دقيقة من منه، عثرت قوة مشتركة متمثلة بجهاز المخابرات مكتب ديالى والحشد الشعبي على طائرة مسيرة تابعة لتنظيم داعش مخبأة في احدى الجزر الواقعة في بحيرة حمرين اثناء مداهمة مواقع اوكار للتنظيم.

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