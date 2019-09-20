2019/09/20 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، عن العثور عبوات قمعية ومساطر تفجير في صلاح الدين.وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه “نفذت مفارز استخبارات الشرطةالاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية واجبا في قاطع عمليات صلاح الدين مع سرية الهندسة والمعالجة لقيادة عمليات سامراء، استنادا لمعلومات استخبارية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على عبوات قمعية ومساطر تفجير في صلاح الدين وكالة خطوة برس.

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