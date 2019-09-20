بالصور.. العثور على طائرة مسيرة تابعة لعصابات داعش الإرهابية في احدى جزر بحيرة حمرين

2019/09/20 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الحربي،اليومالجمعة، العثور على طائرة مسيرة تابعة لعصابات داعش الارهابية في بحيرة حمرين.

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