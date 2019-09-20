2019/09/20 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت القوات الامنية على وكرين وعبوات ناسفة في سامراء وديالى.وذكرت خلية الإعلام الامني في بيان ان مفارز استخبارات الشرطةالاتحادية نفذت واجبا في قاطع عمليات صلاح الدين مع مفارز الهندسة والمعالجة لقيادة عمليات سامراء، استنادا لمعلومات استخبارية بوجود عبوات قمعية من مخلفات داعش الإرهابي حيث عثرت القوة على ٣٠ عبوة ناسفة و١٥ مسطرة تفجير وتم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على وكرين وعبوات ناسفة في سامراء وديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على وكرين وعبوات ناسفة في سامراء وديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).