محافظ كربلاء وكالة يستثني 8 فئات من قرار ايقاف إزاله التجاوزات

2019/09/20 | 18:48

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( المستقلة ) / علي النصر الله / … أستثنى محافظ كربلاء وكالة جاسم الفتلاوي، دور ممن ارتكب جريمة هو أو أحد أفراد عائلته تمس بأمن أو قدسية المحافظة من قانون أيقاف هدم التجاوزات للدور السكنية العشوائية .

وقال الفتلاوي في وثيقة رسمية تلقت ( المستقلة ) نسخة منه مساء اليوم الجمعة، استنادا للإمر الإداري المرقم ( 132 ) لسنة 2019 الصادر بالعدد ( 5/ 3739 ) في ( 18 / 9 / 2019 ) القاضي بتكليفنا بمهام إدارة المحافظة بعد سفر محافظ كربلاء نصيف الخطابي ضمن وفد مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى الصين، قررنا إيقاف هدم الدور في العشوائيات ( التجاوز ) لحين توفير السكن المناسب الذي يليق بالمواطن العراقي ويستثنى من القرار ( 8 ) فئات “.

وحدد الفئات المستثناة من قرار الإيقاف “من ارتكب جريمة هو أو أحد أفراد عائلته تمس بأمن أو قدسية المحافظة، أضافة الى الدور التي تتعارض مع مشاريع الدولة والمحافظة، كذلك دور من يتاجر ويتعاطى الممنوعات “.

كما استثنى من القرار من يمتلك قطعة ارض سكنية أو زراعية في كربلاء أو خارجها، وأصحاب الدخل الجيد من لديه سيارات حمل ثقيلة “.

واشار الفتلاوي الى “تشكيل لجنة بأمر إداري لاحق لوضع قاعدة بيانات حديثة “.

من جانبه ، قال رئيس مجلس محافظة كربلاء علي المالكي لـــ ( المستقلة ) “حسب الاتفاق بين رئيس مجلس المحافظة ومحافظ كربلاء نصيف الخطابي يوم الثلاثاء 17 /9 /2019 تقرر التريث برفع حالات التجاوز السكني لحين ايجاد وتوفير بدائل مناسبة وسكن لائق لهم “.

وأضاف إننا “مع كل الفقراء والمتعففين وباقي الشرائح، وواجبنا كحكومة محلية توفير سكن ملائم للفقراء الذين لا يملكون سكنا مناسبا لهم ، ونعمل ضمن خطة لحل مشكلة العشوائيات التي تؤثر على توفير الخدمات في المحافظة “،مؤكدا ، الاستمرار “برفع حالات التجاوز التجاري الذي تحدده “حصرا” مديرية البلدية في المحافظة “.

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