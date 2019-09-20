تفجير سيارة مفخخة جنوب إفغانستان

2019/09/20 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ النبأ للأخبارإنفجرت سيارة مفخخة، اليوم الجمعة، في مركز محافظة زابل جنوب أفغانستان.

وأكد غول إسلام سيال، المتحدث باسم حاكم المحافظة، مصرع قرابة 39 قتيلا و140 جريحاً، جراء تفجير سيارة مفخخة أمام مستشفى في مدينة قلات"، لافتاً الى أن "المستشفى دمر تقريباً بالكامل".بحسب رويترز.

وأضاف، أن "قتيلين فقط من عناصر الأمن والباقون مدنيون، بينهم أطفال ونساء ومرضى وزوار".

وتبنت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم"، مؤكدةً أن الهدف كان "لإستهداف مكتب مديرية الأمن الوطني الواقع قرب المستشفى".انتهى/س

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