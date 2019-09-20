عمليات الانبار تعلن سيطرتها على خمسة مضافات لداعش

2019/09/20 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلنت قوات حشد الانبار، اليوم الجمعة، عن تحقيق عدة أهداف غربي المحافظة.

وقال قائد عمليات قاطع الانبار للحشد قاسم مصلح، في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن قوات الحشد تمكنت من تحقيق أهداف نوعية خلال تقدمها في منطقة وادي أتبل، والسيطرة على ثلاث مضافات فاعلة، تحوي الاولى على عجلة نوع مارسيدس (أقجم) مخبأ داخلها مادة (C4)"، لافتاً الى ان "المضافة الثانية تحتوي على كميات من الدعم اللوجستي والمواد الغذائية، إضافة الى صواعق تفجير عدد(400) صاعق وفتيل اشتعال ومواد تفخيخ تدخل بصناعة العبوات".

ونوه مصلح في البيان الى إن "المضافات الاخرى احتوت على صهريج وقود ممتلئ وعدد من العبوات الناسفة".

وتواصل القوات المشتركة عملياتها لليوم الخامس من عمليات ارادة النصر الخامسة، بعمق صحراء الانبار وصولا للحدود العراقية السعودية.انتهى/س

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