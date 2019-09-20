الزوراء يقترب من التعاقد مع مدرب لخلافة حكيم شاكر

2019/09/20 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر مقرب من نادي الزوراء الرياضي، اليوم الجمعة، عن ان الادارة اقتربت من التعاقد مع مدرب جديد، لتولي قيادة فريقها الكروي.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "ادارة النادي فاتحت المدرب باسم قاسم لتولي تدريب فريقها الكروي، عقب النتائج السلبية للفريق على يد المدرب حكيم شاكر، سواء في بطولة الاندية العربية او افتتاح الدوري الممتاز".

وأوضح المصدر ان "عدداً من النقاط تم الاتفاق عليها بين ادارة الزوراء والمدرب باسم قاسم"، مستدركاً ان "الامور لم تحسم بشكل نهائي لحد الآن".

يذكر ان فريق الزوراء تعادل امام فريق السماوة في مستهل مشواره بالدوري العراقي الممتاز.

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