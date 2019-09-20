توزيع المنحة العقارية بين 65 مستفيدا من ذوي شهداء الحشد الشعبي شمال البصرة

2019/09/20 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الشهداء في شمال البصرة، الجمعة، عن توزيع المنحة العقارية بين 65 مستفيدا من ذوي شهداء الحشد الشعبي، فيما أكدت العمل على انجاز 100 منحة اخرى.وقال مدير المديرية عباس الحجاج في تصريح تابعه موقع "الحشد الشعبي"، إن " مديرية شهداء شمال البصرة اقامت حفلا لتكريم ذوي شهداء الحشد الشعبي وتوزيع المنحة العقارية بين ...

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