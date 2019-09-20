عمليات الانبار للحشد الشعبي تسيطر على اربع مضافات

2019/09/20 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي، الجمعة، من السيطرة على اربع مضافات لداعش غربي المحافظة.وقال قائد عمليات قاطع الانبار للحشد قاسم مصلح في تصريح لموقعنا، انه "خلال تقدم قوات الحشد في منطقة وادي أتبل حققت قواتنا اهدافا نوعية من خلال السيطرة على ثلاث مضافات فاعلة تحوي الاولى على عجلة نوع مارسيدس (أقجم) مخبأ داخلها ...

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