2019/09/20 | 18:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #المتابع..ماذا فعل هذا الوحش؟) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: QzU46MnWQHY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #المتابع..ماذا فعل هذا الوحش؟) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #المتابع..ماذا فعل هذا الوحش؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).