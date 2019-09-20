2019/09/20 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبرز ماجاء في كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في حفل تأبين الشيخ حسين كوراني

الجمعة

20

أيلول

2019 :

06:36 pm

15

السيد نصرالله : من حق لبنان الدفاع عن النفس والتصدي للطائرات

المسيرة للكيان الإسرائيليالسيد نصرالله : ملتزمون بالدفاع عن لبنان والشعوب الإسلامية والوقوف

بوجه العدو الإسرائيليالسيد نصرالله : سنبقى ملتزمين بقواعد الاشتباك والأمر لا ينتهي هنا

وانما هو بداية مسار وهذا الموضوع خاضع للميدانالسيد نصرالله : نرفض أية قواعد اشتباك جديدة وسنبقى ملتزمين بالقواعد

الحاليةالسيد نصرالله : المقاومة الإسلامية ملتزمة بجميع واجباتها وهي في

تطور وتقدم مستمرالسيد نصرالله : ندعو فصائل المقاومة الإسلامية إلى الحذر من مؤامرات

ومحاولات العدو الإسرائيلي السيد نصرالله : نرفض جميع محاولات تقسيم سوريا ونؤكد على سيادتها و

وحدتهاالسيد نصرالله : نتنياهو فشل في الحصول على أغلبية تشكيل حكومة جديدة

للكيان الإسرائيلي السيد نصرالله : الخلافات والأزمات الكبيرة في الداخل الإسرائيلي ألقت

بظلالها على الإنتخابات الأخيرةالسيد نصرالله : الإرهاب الإسرائيلي هو واحد ولا فرق بين أحزاب اليمين

واليسار والوسطالسيد نصرالله : المواقف الدولية من هجمات ارامكو أظهرت أن النفط أغلى

من الدمالسيد نصرالله : إستهداف منشآت أرامكو من قبل اليمنيين ترك صدى عالمي

وتداعيات دوليةالسيد نصر الله : محور المقاومة قوي وماحصل من رد على العدوان

الإسرائيلي دليل على قوة هذا المحورالسيد نصرالله : إدارة ترامب فاشلة وسياسته تعتمد على المساومة

والإبتزازالسيد نصرالله : ترامب اليوم يستجدي لقاءً مع روحاني وهذا دليل على

قوة وتأثير إيرانالسيد نصرالله : الحرب على إيران ليس رهاناً وجميع مؤامرات الأعداء

ضدها ستفشلالسيد نصرالله : اوقفوا الحرب بدل ذلّ أنفسكم والتعرض لـ"عملية حلْب

جديدة" من قبل ادارة ترامبالسيد نصرالله مخاطباً السعودية والإمارات : إقتصادكم من زجاج

وتراهنون على سياسة ترامب الفاشلة

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبرز ماجاء في كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في حفل تأبين الشيخ حسين كوراني) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبرز ماجاء في كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في حفل تأبين الشيخ حسين كوراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).