الإعلام الحكومي تصدر بياناً بشأن ارتفاع منسوب المياه في نهر الفرات

2019/09/20 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أصدرت خلية الإعلام الحكومي، الجمعة، بياناً بشأن ارتفاع

منسوب المياه في نهر الفرات ضمن مساره في سدة الرمادي.

وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، ان “منسوب المياه في نهر الفرات ارتفع ضمن مساره في محافظة الانبار ضمن

الحدود الاعتيادية للنهر”.

وأضافت أن “وزارة الموارد المائية عزت ذلك الى

زيادة الاطلاقات المائية لسد حديثة”، مبينة ان “الاطلاقات الحالية في

سدة الرمادي تمثل‎ 25 ‎% من استيعاب نهر الفرات”.

ورجحت الوزارة “وجود اطلاقات اضافية على نهر الفرات

للتخفيف عن بحيرة سد حديثة تحسبا لزيادة الايرادات المائية المحتملة بفعل الامطار

التي من المتوقع تساقطها على حوض النهر مع بدء الموسم الشتوي القادم”.

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