إصابة نحو 40 فلسطينياً باعتداءات الاحتلال الصهيوني في

2019/09/20 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الصحة الفلسطينية أن "نحو 40 فلسطينياً اصيبوا باعتداءات الاحتلال في مسيرات العودة في "جمعة مخيمات لبنان".وأضافت أن من بين الجرحى مسعفان فلسطينيان و26 أصيبوا برصاص الاحتلال

انتهى.ص.هـ.ح.

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