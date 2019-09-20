عبدالمهدي يزور شركة معدات الطاقة الشمسية في الصين

2019/09/20 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي خلال زيارته اليوم شركة معدات الطاقة الشمسية بمدينة خيفي، أهمية التعاون بين العراق والصين في مجال الطاقة الكهربائية والتطورات التي يشهدها هذا القطاع وحاجة العراق لتحقيق التطور والاستقرار في مجال الكهرباء والاستفادة من الخبرة الصينية في مجال الطاقة الشمسية والحلول البديلة ، وما يمكن أن توفره الشركات الصينية من اجهزة ومعدات متطورة تخدم جهود اصلاح وتطوير المنظومة الكهربائية في العراق .

وكان في استقبال والوفد المرافق له رئيس مجلس ادارة الشركة السيد سنجاو جن سبا، الذي قدّم لرئيس مجلس الوزراء واعضاء الوفد من الوزراء والمحافظين والمستشارين شرحا تفصيليا عن عمل شركة معدات الطاقة الشمسية وانتاجها من المحولات والمعدات المختلفة الاحجام والألواح الشمسية المستخدمة ، كما جرى تقديم عرض فديوي عن امكانات الشركة وخارطة تواجدها في دول العالم والخدمات التي تقدمها في هذا المجال .انتهى.ص.هـ.ح.

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