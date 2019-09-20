2019/09/20 | 18:56

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الخزانة الأمريكية تعلن عن عقوبات جديدة على البنك المركزي الايراني والصندوق الوطني الايراني للتنمية

العالم الاسلامي ايران

الخزانة الأمريكية تعلن عن عقوبات جديدة على البنك المركزي الايراني والصندوق الوطني الايراني للتنمية

الجمعة 20 سبتمبر 2019 - 18:46

ايران

الخزانة الأمريكية تعلن عن عقوبات جديدة على البنك المركزي الايراني والصندوق الوطني الايراني للتنمية

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