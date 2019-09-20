English | كوردى

الخزانة الأمريكية تعلن عن عقوبات جديدة على البنك المركزي الايراني والصندوق الوطني الايراني للتنمية


الخزانة الأمريكية تعلن عن عقوبات جديدة على البنك المركزي الايراني والصندوق الوطني الايراني للتنمية
2019/09/20 | 18:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الخزانة الأمريكية تعلن عن عقوبات جديدة على البنك المركزي الايراني والصندوق الوطني الايراني للتنمية

العالم الاسلامي ايران

الخزانة الأمريكية تعلن عن عقوبات جديدة على البنك المركزي الايراني والصندوق الوطني الايراني للتنمية

الجمعة 20 سبتمبر 2019 - 18:46

ايران

الخزانة الأمريكية تعلن عن عقوبات جديدة على البنك المركزي الايراني والصندوق الوطني الايراني للتنمية

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

www.alghadeer.tv/media/cache/20/c6/20c6e1a405a0e1c06e4d285c7a35e572

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزانة الأمريكية تعلن عن عقوبات جديدة على البنك المركزي الايراني والصندوق الوطني الايراني للتنمية ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزانة الأمريكية تعلن عن عقوبات جديدة على البنك المركزي الايراني والصندوق الوطني الايراني للتنمية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).

كامل التفاصيل في: قناة الغدير ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا