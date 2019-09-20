2019/09/20 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلنت الهيئة العامة للكمارك، الجمعة، عن ضبط أدوية بشرية مخالفة في كمرك سفوان الحدودي.وذكرت الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان “السلطة الكمركية في مركز كمرك سفوان الحدودي وبالتعاون مع شرطة الكمارك تمكنت من ضبط كمية من الأدوية البشرية المخالفة”، مبينة أنها “وردت بدون موافقات رسمية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك تضبط ادوية بشرية مخالفة في كمرك سفوان الحدودي وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك تضبط ادوية بشرية مخالفة في كمرك سفوان الحدودي) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك تضبط ادوية بشرية مخالفة في كمرك سفوان الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).