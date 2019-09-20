"غوغل" توسع إمكانيات بريدها الالكتروني بطرق مثيرة

2019/09/20 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

توسع غوغل إمكانيات بريدها الإلكتروني "جي ميل" ببعض الطرق المثيرة للإعجاب عن طريق إدخال أشكال متقدمة في صندوق الوارد الخاص بك.

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