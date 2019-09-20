ايقاف مطحنتين عن العمل في ذي قار

2019/09/20 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ذي قار

اعلنت دائرة الرقابة التجارية والمالية، عن توقيف مطحنتين في ذي قار عن العمل.

وقالت دائرة الرقابة في بيان مقتضب تلقت العهد نيوز،

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