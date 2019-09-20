سفارة العراق تعلن عن تسهيلات “مُهمة” في القاهرة

2019/09/20 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سفارة جمهورية العراق في القاهرة عن توصلها مع الجهات المعنية ذات الصلة في مصر، الى إجراء يسمح باحتفاظ العراقيين القادمين الى مصر بجوازات سفرهم عند وصولهم إليها وعدم سحبها منهم في المطار، كما هو مُتبع منذ سنوات، وقد طُبِّقَ هذا الاجراء بدءاً من هذا اليوم الخميس المصادف 19/9/2019.

وأشارت السفارة الى أن السلطات المصرية، سَمحت بأن يكون حجم الأفواج السياحية العراقية القادمة الى مصر بــ(٥) أفراد فقط، بعدما كانت في السابق محددةً بـ(٢٠) فرداً.

ونوهَت السفارة الى وجود تسهيلات أُخرى، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، خاصة بالعراقيين المقيمين في دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج الذين يرومون زيارة مصر.

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