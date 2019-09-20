بالصور.. العراق وتركيا يوقعان اتفاقية لإعادة قطع آثار ونفائس عراقية مسروقة

2019/09/20 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع سفير العراق لدى تركيا حسن الجنابي، اليوم الجمعة، اتفاقاً مع وكيل وزير الثقافة التركي نادر ألب أصلان، لتسلم قطع آثار ونفائس عراقية كانت مودعة في متحف هاتاي قرب الحدود السورية والذي يضم 80 قطعة مسروقة عثرت عليها السلطات التركية عام 2008.

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