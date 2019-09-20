الحشد يحبط مخططا لاستهداف زوار الأربعينية بصواريخ كاتيوشا في ديالى

2019/09/20 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احبطت قوات الحشد الشعبي، الجمعة، مخططا إرهابيا لاستهداف زوار أربعينية الإمام الحسين (ع) الذين يسلكون الطرق الرئيسة بمحافظة ديالى بصواريخ كاتيوشا.وذكر بيان للحشد الشعبي إن قوة من اللواء الرابع في الحشد الشعبي عثرت، اليوم، على صواريخ كاتيوشا في قرية يوسف جنوب بحيرة حمرين بمحافظة ديالى حيث كانت جاهزة لضرب الطرق الرئيسة لسير الوافدين الى […]

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