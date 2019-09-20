طارق حرب يوضح مزايا مشروع قانون مجلس الاعمار الجديد

2019/09/20 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد الخبير القانوني طارق حرب بمشروع قانون مجلس الاعمار الجديد.وقال حرب في بيان ان المشروع يعد التشريع الاكمل والافضل لبناء واعمار العراق مجدداً بعد الفوضى الحاليه اذ انه يجعل جهة واحدة مخططه ومنفذه للمشاريع الاسكانيه والصناعيه والمواصلات والري وغيرها وينشأ جهة واحدة تتولى استلام اموال النفط والقروض لتوزيعها كمشاريع على جميع انحاء العراق.واستدرك […]

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