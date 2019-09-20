طائرة القاسم تؤجل تحليقها بالدوري الممتاز

2019/09/20 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحلة/ محمد عجيل

اعلنت ادارة نادي القاسم تأجيل مشاركة فريقها بالكرة الطائرة في الدوري الممتاز لدواع مالية.

وقال عضو ادارة النادي رسول جاسم في تصريح لـ»الصباح الرياضي»: ان قرار التأجيل جاء بموافقة غالبية اعضاء الادارة وذلك من اجل تقليل المصروفات ودعم جهود فريق كرة القدم المشارك بالدوري الممتاز كما ان القرار شمل ألعابا اخرى مثل كرة اليد والتنس والعاب القوى.

واكد ان ذلك يعد اجراء استثنائيا ولا يعني إلغاء هذه الألعاب وإنما تاجيل مشاركاتها الى المواسم المقبلة وعلى الجميع ان يسهم في المشاركة في توفير الاجواء الملائمة كي يتحقق الهدف وهو بقاء الفريق لموسم اخر مع دوري الكبار.

من جهته انتقد مدرب فريق الطائرة حيدر عماد القرار، موضحا ان الادارة لم تف بوعودها التي قطعتها قبل الانتخابات والمتضمنة الموافقة على المشاركة في الدوري الممتاز وهو شرط وضعناه مقابل دعم بعض الاسماء في تلك الانتخابات لكن للأسف لم يطبق من تلك الوعود اي شيء.

واشار الى ان النادي يريد ان يحصر أنشطته في فعالية كرة القدم فقط وهذا مخالف لشروط تأسيسه التي تؤكد انه مؤسسة رياضية ترعى كل الألعاب دون التمييز بين فعالية واخرى.

واضاف ان الادارة تتحجج في ضعف الجانب المالي للنادي في حين ان موارده ازدادت ضعفا وان هناك دعما من قبل الحكومة المحلية كما ان مشاركتنا ليست بحاجة الى اموال هائلة وكل ما طلبناه هو اجور نقل وطعام بعيدا عن الامتيازات الاخرى اذ من غير الممكن ان يجتهد الفريق ويتأهل الى الدوري بعد جهود مضنية من دون ان يحصل على فرصة للمشاركة كما ان بعض اللاعبين ضاعت عليهم فرصة الانتقال الى اندية اخرى.

بدوره طالب قائد الفريق حيدر مزعل الادارة بالتراجع عن قرارها ومساندة طموحات اللاعبين في التواجد بالدوري الممتاز لاسيما ان هناك فرصة مواتية للمنافسة.

وختم قائلا: كلنا نعشق كرة القدم ونتابعها ونواصل تشجيعنا للفريق لكن ليس على حساب لعبتنا التي مارسناها منذ الصغر وأفرزت العديد من الشخصيات الرياضية ومنهم نائب رئيس الاتحاد المركزي للعبة سوادي حسين.

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