2019/09/20 | 19:23

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ارتفاع منسوب نهر الفرات و خلية الاعلام الحكومي تعلق !

اكدت خلية الاعلام الحكومي ان ارتفاع منسوب المياه في نهر الفرات ضمن

مساره في محافظة الانبار ضمن الحدود الاعتيادية للنهر. و عزت وزارة الموارد المائية ان ذلك يعود الى زيادة الاطلاقات

المائية لسد حديثة، مبينة ان الاطلاقات الحالية في سدة الرمادي تمثل‎

25 ‎% من استيعاب نهر الفرات. ورجحت الوزارة وجود اطلاقات اضافية على نهر الفرات للتخفيف عن

بحيرة سد حديثة تحسبا لزيادة الايرادات المائية المحتملة بفعل

الامطار التي من المتوقع تساقطها على حوض النهر مع بدء الموسم الشتوي

القادم.وكانت الموارد قد وجهت دوائرها في المحافظة بتنبيه المواطنين

عبر وسائل الاعلام المحلية في الرمادي، داعية الى توخي الحيطة

والحذر، سيما المتجاوزين على حوض النهر من هذه الزيادات بالاطلاقات

المائية مع قيامهم برفع هذه التجاوزات حتى لا تؤثر على انسيابية جريان

المياه في نهر الفرات.خلية الاعلام الحكومي20/ايلول/2019

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