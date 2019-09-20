“بالفيديو”.. امير الكويت يظهر بصحة جيدة مع مرزوق الغانم: سلم على كل كويتي وكويتية

2019/09/20 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق قام رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، بزيارة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، أمس الاثنين، في مقر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية.ذكرت ذلك صحيفة “الراي” الكويتية، مشيرة إلى أن المقابلة حضرها نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد.

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