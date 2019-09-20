فريق طبي يغادر البصرة لتقديم الخدمات الطبية والصحية لمقاتلي الحشد الشعبي في سامراء

2019/09/20 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر فريق طبي من دائرة صحة البصرة الى مديرية الحشد الشعبي في مدينة سامراء لتقديم الخدمات الطبية والصحية .وذكر منسق طبابة الحشد الشعبي في دائرة صحة البصرة الدكتور فلاح مطشر حميد في تصريح صحفي : ان الفريق الطبي يتكون من اطباء اختصاص في الجراحة والكسور والكوادر الطبية و التمريضية من الذين يعملون في مستشفيات […]

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