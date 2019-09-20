2019/09/20 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

أعلنت السلطات التركية، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن ألقت القبض على 4 عراقيين، يشتبه بانتمائهم لـ "داعش" الإرهابي، بينهم أحد القياديين بالتنظيم،

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