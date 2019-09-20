الحشد الشعبي يحبط مخطط ارهابي لاسهداف زوار الاربعين في ديالى

2019/09/20 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ديالى

أعلن الحشد الشعبي، عن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف زوار أربعينية الإمام الحسين (ع) الذين يسلكون الطرق الرئيسة بمحافظة ديالى بصواريخ كاتيوشا.

وقال إعلام

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