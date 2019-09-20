الاعلام الحكومي: ارتفاع منسوب الفرات هو ضمن الحدود الطبيعية

2019/09/20 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت خلية الإعلام الحكومي، الجمعة، أ، ارتفاع منسوب المياه في نهر الفرات هو ضمن الحدود الاعتيادية.

وقالت الخلية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "منسوب المياه في نهر الفرات ارتفع ضمن مساره في محافظة الانبار ضمن الحدود الاعتيادية للنهر".

وأضافت أن "وزارة الموارد المائية عزت ذلك الى زيادة الاطلاقات المائية لسد حديثة"، مبينة ان "الاطلاقات الحالية في سدة الرمادي تمثل‎ 25 ‎% من استيعاب نهر الفرات".

ورجحت "وجود اطلاقات اضافية على نهر الفرات للتخفيف عن بحيرة سد حديثة تحسبا لزيادة الايرادات المائية المحتملة بفعل الامطار التي من المتوقع تساقطها على حوض النهر مع بدء الموسم الشتوي القادم".

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