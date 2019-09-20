نائب: احد الوزراء يحاول ان يقلد تجربة وزير الصحة للهروب من الاستجواب

2019/09/20 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، اليوم الجمعة، أن وزيراً يحاول الاستقالة للهروب من الاستجواب.

وقال الكلابي في تغريدة على حسابه تويتر: “احد الوزراء الذين تم إكمال ملف استجوابهم يحاول ان يقلد تجربة وزير الصحة بإن يستقيل كي يعزز نفسه”.

واضاف: “أقول له والله لن يثنيني عن الحق الا الحق”.

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