بومبيو من الإمارات: نحن هنا لتشكيل تحالف ضد إيران وليس للحرب معها

2019/09/20 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن بلاده تهدف إلى تشكيل تحالف من أجل التصدي لإيران وليس للحرب معها، مؤكدا قناعته بأنها تقف وراء الهجوم على “أرامكو”.

بومبيو من الإمارات: نحن هنا لتشكيل تحالف ضد إيران وليس للحرب معهاظريف يحذر من تداعيات أي ضربة أمريكية أو سعودية على إيران

ترامب حول هجوم محتمل على إيران: ستكون ضربة قوية جدا

وقال بومبيو، في تصريح صحفي أدلى به مساءالخميس، قبل لقائه ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: “أعتقد أن الأمر واضح تماما، وهناك توافق كبير في المنطقة مفاده أننا نعرف بالتحديد من نفذ هذه الهجمات.



إنها إيران، ولم أسمع أن هناك أحد في المنطقة يشكك في ذلك ولو للحظة”.

وشدد بومبيو على أن الحل السلمي هو ما يريده الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وكل الولايات المتحدة، مبينا: “أعتقد أننا أظهرنا ذلك، هم أسقطوا طائرات مسيرة أمريكية، والآن وجهوا أكبر ضربة إلى الطاقة العالمية منذ وقت طويل للغاية، ونحن ما زلنا نسعى إلى تشكيل تحالف”.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: “أنا هنا بمهمة دبلوماسية، وفي الوقت الذي يهدد فيه وزير الخارجية الإيراني (محمد جواد ظريف) بحرب شاملة، والقتال حتى آخر جندي أمريكي، نحن موجودون هنا من أجل إنشاء تحالف يهدف إلى تحقيق السلام والحل السلمي للقضية.



هذا الأمر يمثل المهمة الموضوعة على عاتقي.



الرئيس ترامب بالتحديد يريد أن أعمل على تحقيق ذلك، وآمل في أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنظر في الموضوع بالطريقة ذاتها”.

تصريحات بومبيو تأتي على خلفية موجة جديدة من التصعيد في منطقة الخليج عقب تعرض السعودية، في 14 سبتمبر الحالي، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة “أرامكو” العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته قوات جماعة “أنصار الله” الحوثية اليمنية المدعومة إيرانيا وأسفر عن توقف أكثر من 50% من الإنتاج النفطي في المملكة.

واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء الهجوم، الأمر الذي نفته بشدة الحكومة الإيرانية، فيما أمر الرئيس الأمريكي، حسب مصادر مطلعة، البنتاغون بإعداد خيارات محتملة للرد على هذا الهجوم.

المصدر: RT

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