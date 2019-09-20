رانيا يوسف تثير الجدل مرة أخرى بفستان جديد

2019/09/20 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..



مرة اخرى تعود الممثلة المصرية رانيا يوسف لتكون محور الحديث بعد اطلالتها بفستان مثير في افتتاح مهرجان الجونة ، امس الخميس.

وبعد أقلّ من عام على إثارتها ما يعرف اعلاميا بـ”أزمة بطانة فستان رانيا” أثر إطلالتها الجريئة في مهرجان القاهرة السينمائي، أطلّت رانيا يوسف أمس في افتتاح مهرجان الجونة ا، لتقف على السجادة الحمراء، بفستان زيتي مكشوف الصدر مع فتحة طويلة على الساق.

ونشرت الفنانة صورة لها اثناء تمايلها على السجادة فأثارت ضجّة لا تقلّ أهمية عن الضجة التي اثيرت قبل عام.

وكانت رانيا بعد أثارة موضوع فستانها الأول، بررت في مقابلات اعلامية أن سبب الاثارةوالجرأة في ثوبها تعود إلى “قماشة الفستان الخارجية غير البطانة الداخلية للفستان، ومع الحركة وصعود السلم، القماشة شدت البطانة”.



لكن هذه الحجة لم تسلم من السخرية وأصبحت البطانة على كل لسان، ووصل صداها إلى المحاكم، ليطوى الملف أخيراً وقدمت الفنانة إعتذاراً لمتابعيها.

على الضفة نفسها، فور نشر الصورة الجديدة على صفحاتها الافتراضية، بدأت التعليقات الساخرة تنهال على لوك رانيا، وأجمعت التعليقات أن النجمة المصرية لم تتعلّم الدرس من فستانها الأول، بل على العكس عادت وكررت التجربة مجدداً لتقع في فخ الاثارة ولفت الانتباه وبالتالي لن تسلم من الانتقاد.

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