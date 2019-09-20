ناشئونا يتخطون حاجز لبنان ويتأهبون لمواجهة قيرغيزستان

2019/09/20 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ بلال زكي

تخطى منتخبنا الكروي للناشئين حاجز نظيره اللبناني بتغلبه عليه بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي أقيم بينهما أمس الجمعة في ملعب دولين عمرزاكوف في قيرغيزستان ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم آسيا تحت 16 عاما.

وفرض منتخبنا أفضليته المطلقة على شوط المباراة الأول دون ان يتمكن من الوصول إلى الشباك اللبنانية بسبب التسرع وعدم الدقة في انهاء الهجمات.

وبدا تصميم اللاعبين واضحا على التعويض في الشوط الثاني، لاسيما ان المدرب عماد محمد أجرى أكثر من تعديل على التشكيلة، ليتحقق المبتغى بتسجيل هدفين كان من الممكن ان يتضاعفا لولا يقظة حارس مرمى المنافس، وقبل ان يلفظ اللقاء أنفاسه الأخيرة باغت اللبنانيون منتخبنا بهدف لم يسعفهم لادراك التعادل.

وبهذا الفوز رفع منتخبنا رصيده الى ثلاث نقاط من فوز وخسارة في الجولة الأولى أمام الامارات، وسيعمل الجهاز الفني على تهيئة اللاعبين نفسيا وبدنيا للقاء الغد المرتقب أمام قيرغيزستان كونه سيحدد ملامح التأهل إلى النهائيات القارية.

ويشارك في التصفيات 47 منتخباً، إذ تم توزيع التصفيات بين منطقتين جغرافيتين هما الغرب (غرب آسيا والجنوب والوسط) بمشاركة 25 فريقاً، والشرق (شرق آسيا وآسيان) بمشاركة 22 فريقاً.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني، وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة التي تحدد لاحقاً والذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر.

وفي حالة حصول منتخب الدولة المضيفة على إحدى بطاقات التأهل للبطولة، فإن المنتخب الحاصل على المركز الخامس بين ثواني المجموعات يحصل على بطاقة التأهل للنهائيات.

وكانت اليابان توجت بلقب البطولة في النسخة الماضية عام 2018، بعدما تغلبت في المباراة النهائية على طاجيكستان 1-0.

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