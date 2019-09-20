ملاكم عراقي يطيح ببطل بلجيكا في الوزن الثقيل

2019/09/20 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بروكسل / ميثم علي

يواصل الملاكم العراقي المغترب في بلجيكا بهاء سامي حلبوص استعداداته المكثفة وبواقع وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية للوصول للجاهزية التامة تحضيراً للاستحقاقات القادمة التي تنتظره مطلع الشهر المقبل.



وقال سامي في تصريح خص به « الصباح الرياضي» انه تمكن من اثبات نفسه مع نادي غارسيا والذي يعد واحدا من ابرز الاندية في بلجيكا بعد ما حقق نتائج متميزة خلال المنافسات التي خاضها داخل حلبة الملاكمة وابرزها الاطاحة ببطل بلجيكا بالوزن الثقيل بالاضافة الى فوزه بنزالات في ايطاليا واوكرانيا .

واكد سامي ان مدربا بلجيكيا يشرف على تدريباته اليومية مشيرا الى ان هذه التدريبات اعطته الخبرة الكبيرة في المنافسات فضلا عن احتكاكه مع ملاكمين محترفين في رياضة الفن النبيل.

يذكر ان بهاء سامي حلبوص مثل نادي الشرطة وحقق معه على لقب بطل العراق وايضا القاب اخرى في مشواره مع المنتخبات الوطنية للشباب والمتقدمين .

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