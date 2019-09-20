شنيشل: البداية الإيجابية حافز مهم للاعبين

2019/09/20 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كربلاء/ حامد عبد العباس

عبر مدرب كرة نفط الوسط راضي شنيشل عن سعادته بكسب النقاط الثلاث أمام ضيفه الديوانية في افتتاح الجولة الاولى لدوري الكرة الممتاز، في اللقاء الذي احتضنه ملعب كربلاء الثانوي.

وقال شنيشل في تصريح لـ»الصباح الرياضي»: حققنا بداية موفقة لأن المباراة الاولى غالبا ما تكون صعبة على الفريقين وقدمنا مباراة متكافئة والديوانية هذا الموسم استقطب مجموعة جيدة من اللاعبين وهذا يحسب لادارة النادي فهو فريق يلعب كرة قدم جيدة واضاف بدايتنا كانت موفقة وحققنا الاهم بالحصول على أول ثلاث نقاط ستشكل حافزا كبيرا لدى الجميع لتقديم الافضل في الجولة المقبلة.

وأوضح أن هناك تفاوتا ما بين المستوى الفني للاعبين لكن هدفنا هو المحافظة ومنح الفرصة للجميع وحسب طبيعة واهمية كل مباراة نلعبها في الدوري، منتقدا إقامة مباريات الدوري في ملاعب ذات أجواء مكشوفة لان ذلك يؤثر سلبا في المستويات الفنية للاعبين ولو اردنا الوصول الى كرة قدم حقيقية وجيدة علينا اللعب في الملاعب الجماهيرية .

من جانبه كشف مدرب كرة الديوانية صادق سعدون عن ان بداية الفريق تبشر بخير رغم ما آلت اليه النتيجة لكننا قدمنا مستوى فنيا متميزا لاسيما في شوط المباراة الثاني لكن قلة خبرة بعض اللاعبين الشباب وقصر فترة الاعداد الذي ما زال بحاجة كبيرة الى التجانس لان غالبية اللاعبين من الوجوه الجديدة والبعض الاخر من الشباب، مبينا لقد لاحت لنا العديد من الفرص في الشوط الثاني وكان بامكاننا تعديل النتيجة لكن افتقدنا النهاية الصحيحة في اللمسة الاخيرة بسبب قلة الخبرة لكن مع مرور الايام سنعمل على زيادة التفاهم والانسجام اكثر من أجل تحقيق النتائج الجيدة .

يشار الى ان نتيجة اللقاء انتهت بفوز نفط الوسط بثلاثة أهداف لهدف، سجل للفائز مصطفى حسين هدفين في الدقيقتين 36 و92 والمحترف ماشال عودة في الدقيقة 56 فيما سجل اللاعب فلاح عبد الكريم هدف الديوانية عند الدقيقة 56 .

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