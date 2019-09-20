صحة ميسان تعلن نصب وتشغيل جهاز كاشف الاوردة الامريكي

2019/09/20 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلن مدير عام صحة ميسان الدكتور علي محمود العلاق، اليوم الجمعة، نصب وتشغيل عدد من الأجهزة الطبية الحديثة والمجهزة من قبل الدائرة ضمن العقد المبرم مع إحدى الشركات الامريكية الرصينة.

وقال الدكتور العلاق، في حديث لوكالة النبأ للأخبار، إنه "تم تجهيز المؤسسات الصحية بـ٢٠ جهاز كاشف الاوردة الامريكي على نفقة الدائرة، وحسب خطة التوزيع، منها أربعة اجهزة نصبت في مستشفى الصدر التعليمي ودخلت الخدمة".

وأشار العلاق إلى أن "جهاز كاشف الاوردة الامريكي يعمل بنظام الانفراريد، ويخترق الاشعاع لمسافة ١٠ ملم ولكل مناطق الجسم، ويكشف الاوردة لكافة انواع الجلد واصحاب البشرة السمراء، ولا يتأثر بالاجهزة المشعة مثل جهاز الX Ray وجهاز ال MRI، ويعمل ببطاقة بطارية تدوم لمدة ٣ ساعات عمل متواصل، ويساعد على حل مشكلة عدم ظهور الاوردة للاطفال ولكبار السن".

الجدير بالذكر إن الجهاز متنقل ويسهل حملة في كافة اقسام المستشفى.انتهى/س

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