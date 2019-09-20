محمد المثلوثي - محاولة في نقد الديمقراطية

2019/09/20 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_المثلوثي الجوهر التاريخي للديمقراطية هة صناعة "المواطن الحر"، أي الفرد المتحرر من كل انتماء جماعي باستثناء جماعية الديمقراطية نفسها، هذه الجماعية المبنية على أساس الفرد بصفته الممثل الحقوقي للملكية.فالعامل لا يظهر في الديمقراطية بصفته عضوا في جماعية طبقية (الطبقة العاملة) بل بصفته مالك بضاعة قوة العمل والمتصرف الحر فيها.والرأسمالي أيضا لا يظهر كعضو في طبقة البورجوازية، بل كمالك للرأسمال والمتصرف الحر ف......

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