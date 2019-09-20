2019/09/20 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ياسين_الحاج_صالح تقترح هذه المقالة أطروحة مُركّبة ذات شعبتين: تقضي شعبة أولى بأن تشخيص الإرهاب كشر سياسي أساسي، كما هو الحال اليوم، يحيل عنف الدولة، مهما يكن مفرطاً، إلى حيث لا يكون مرئياً، فيمهد السبل للإبادة، وقد يجري تبرير ذلك بمبدأ السيادة؛ وتفيد الشعبة الثانية بأن العالم يشهد تحولاً "جينوقراطياً" (حكم الأكثرية الثقافية) يقوض الديمقراطية في كل مكان، ويمهد بدوره للابادة عبر اعتبار الأقليات، هي الخطر."الإرهاب ا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ياسين الحاج صالح - الإرهاب والإبادة والمنعطف -الجينوقراطي-) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ياسين الحاج صالح - الإرهاب والإبادة والمنعطف -الجينوقراطي-) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).